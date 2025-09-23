La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La futbolista española del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo, en la ceremonia celebrada este lunes 22 de septiembre.

La catalana, quien fue pilar fundamental en el conjunto culé y en la selección de España, es la primera futbolista que recibe este galardón en tres ocasiones consecutivas, tras lograrlo en 2023 y 2024.

"Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo. Si pudiera compartir el premio, lo haría. Ha sido un año de gran nivel colectivo", fueron sus palabras.

Cabe destacar que su compañera Alexia Putellas ganó el Balón de Oro en los años 2021 y 2022.

Noticia al Día