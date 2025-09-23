Lunes 22 de septiembre de 2025
La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

Es la primera futbolista que recibe este galardón en tres ocasiones consecutivas

Por Christian Coronel

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo
La futbolista española del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo, en la ceremonia celebrada este lunes 22 de septiembre.

La catalana, quien fue pilar fundamental en el conjunto culé y en la selección de España, es la primera futbolista que recibe este galardón en tres ocasiones consecutivas, tras lograrlo en 2023 y 2024.

"Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo. Si pudiera compartir el premio, lo haría. Ha sido un año de gran nivel colectivo", fueron sus palabras.

Cabe destacar que su compañera Alexia Putellas ganó el Balón de Oro en los años 2021 y 2022.

Nacionales

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

La nueva edificación ubicada en el estado La Guaira, es una arquitectura de 5 estrellas que potenciará el motor turismo de Venezuela
Al Dia

El Balón de Oro se rinde a Ousmane Dembélé: El mejor futbolista del año

"El Mosquito" anotó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos de la temporada 2024-2025 del fútbol europeo
Deportes

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, fue el encargado de recibir este distinguido premio
Deportes

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Este duelo se llevó a cabo al mismo tiempo que se efectúa la ceremonia de la edición 69 del Balón de Oro

