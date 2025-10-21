Martes 21 de octubre de 2025
La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

El duelo entre Águilas del Zulia y Tigres de Aragua fue pospuesto, debido a que el conjunto rapaz sufrió dificultades para llegar a Maracay

Por Christian Coronel

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos
La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa este martes 21 de octubre, iniciando la segunda semana de acción de la zafra.

Los ocho equipos regresan al diamante del beisbol venezolano con cuatro emocionantes encuentros pautados que el público podrá disfrutar.

Esta es la programación completa para hoy:

Leones del Caracas vs. Tiburones de La Guaira. Hora: 6:30 p.m. Estadio Universitario, Caracas. Transmisión: ByM Sport

Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes. Hora: 7:00 p.m. Estadio José Bernardo Pérez, Valencia. Transmisión: IVC

Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui. Hora: 7:00 p.m. Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, Puerto La Cruz. Transmisión: Canal I

Asimismo, el duelo entre Águilas del Zulia y Tigres de Aragua fue pospuesto, debido a que el conjunto rapaz sufrió dificultades para llegar a Maracay.

Todos los encuentros de la jornada también estarán disponibles a través de la plataforma de streaming BeisbolPlay.

