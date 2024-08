Este viernes 23 de agosto, la máxima competición del fútbol europeo (UEFA Champions League), presentó su nueva identidad de marca, denominada «Kick of Light», la cual cumple el objetivo de modernizar la misma, sin perder sus elementos clásicos como logotipo, balón de la competición y cúpula del estadio.

El renovado diseño permite el movimiento de colores en torno al borde de las estrellas del balón, para representar la variedad de los 36 clubes que participarán desde esta temporada en la llamada fase liga que sustituye a la fase de grupos, explicó la UEFA.

Los cambios incluyen también una nueva grabación del himno de la competición, en la que su compositor, el inglés Tony Britten, ha mejorado la instrumentación, acompañada del coro británico Tenebrae.

«El principal objetivo de la UEFA en el desarrollo de ‘Kick of Light’ era crear una expresión más joven y moderna de la marca que siguiera atrayendo a los aficionados de la UEFA Champions League. Es importante adaptar la identidad de la competición a las comunicaciones digitales y las redes sociales, sobre todo para conectar con los aficionados más jóvenes «, señaló el organismo.

La UEFA celebrará el próximo jueves día 29 en Mónaco el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones, la primera que amplía de 32 a 36 el número de equipos. Cada uno de ellos jugará un total de 8 partidos, 4 en casa y 4 a domicilio.

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo español no podrá enfrentarse a otro español y tampoco podrá enfrentarse a más de dos ingleses en esta primera fase.

Los ocho primeros clasificados pasarán directamente a la fase de octavos de final. Los clasificados del 9 al 24 disputarán una eliminatoria, en la que los mejor posicionados serán cabezas de serie jugarán la vuelta en casa.

Los que queden por debajo del puesto 24 estarán eliminados y ninguno pasará a jugar otra competición.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Anthony Santander disparó Grand Slam para ser héroe en triunfo de Orioles