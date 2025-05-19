La Uefa confirma fecha para la entrega del Balón de Oro

La Uefa confirmó que la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que este año celebrará su edición número 69, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París y los nominados se anunciarán a principios del mes de agosto.

Los premios de 2025, que amplían tres nuevas categorías femeninas, incluirán el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador/a joven), el Trofeo Yashin masculino y femenino (mejor portero/a), el Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximo/a goleador/a del club/selección nacional), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejor entrenador/a de club/selección nacional).

También reconocerán a club del año masculino y femenino y entregarán el Premio Sócrates, otorgado por el grupo L’Équipe y «Peace and Sport», por acciones solidarias o causas sociales llevadas a cabo por un campeón comprometido.

La UEFA y Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, se asociaron desde el año pasado para coorganizar el evento, presentado anualmente por France Football desde 1956 como el galardón más distinguido que puede recibir un jugador de fútbol, que reconoce el talento excepcional y los logros sobresalientes en el terreno de juego.

EFE

