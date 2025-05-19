Domingo 24 de agosto de 2025
La Uefa confirma fecha para la entrega del Balón de Oro

Para el mes de agosto se anunciarán los candidatos a optar por el galardón

Por Daniel García

Foto: Agencias
La Uefa confirmó que la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que este año celebrará su edición número 69, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París y los nominados se anunciarán a principios del mes de agosto.

Los premios de 2025, que amplían tres nuevas categorías femeninas, incluirán el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador/a joven), el Trofeo Yashin masculino y femenino (mejor portero/a), el Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximo/a goleador/a del club/selección nacional), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejor entrenador/a de club/selección nacional).

También reconocerán a club del año masculino y femenino y entregarán el Premio Sócrates, otorgado por el grupo L’Équipe y «Peace and Sport», por acciones solidarias o causas sociales llevadas a cabo por un campeón comprometido.

La UEFA y Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, se asociaron desde el año pasado para coorganizar el evento, presentado anualmente por France Football desde 1956 como el galardón más distinguido que puede recibir un jugador de fútbol, que reconoce el talento excepcional y los logros sobresalientes en el terreno de juego.

EFE

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Playas de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025. De acuerdo con…
Deportes

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

El podio fue completado por el español Pedro Acosta (KTM), segundo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero
Deportes

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

El ciclista venezolano Orluis Aular, del Team Movistar, finalizó tercero en la primera etapa de la Vuelta a España este…
Deportes

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Lo hizo en la parte alta del noveno episodio ante los envíos del lanzador derecho Paul Blackburn para aumentar la ventaja de su equipo 12-1

