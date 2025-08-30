La venezolana Jessire Rivas brilla en maratón de verano de patinaje en Bogotá 2025

La joven y talentosa patinadora venezolana, Jessire Maia Rivas Jiménez, continúa sumando logros a su impresionante carrera deportiva, al obtener el cuarto lugar del prestigioso Maratón de Verano de la Liga de Bogotá 2025.

Pese al frío intenso, la jovencita nacida en Barinas movió sus patines en el anillo vial del parque El Salitre de la capital colombiana, ante más de 60 atletas de alto nivel, siendo esta competencia una de las más esperadas del año.

Aparte del éxito en Colombia, Jessiré Rivas se apuntó como ganadora de las «5 Tracks Series de Europa», con victorias en España, Portugal, Italia, Holanda y Austria.

Bicampeona

También obtuvo el primer puesto en la "European Cup en Gera, Alemania", se coronó bicampeona de la copa "Tres Pistas en Francia", siendo la única venezolana en alcanzar este título en dos ocasiones consecutivas.

Es la campeona Panamericana de Guarne, Antioquia, Colombia, compitiendo para el Club ICPT de Barinas, por lo que ya es considerada la patinadora venezolana con más títulos internacionales en la historia, proyectándose como una de las más exitosas de todos los tiempos.

Noticia al Día/Información de El Universal



