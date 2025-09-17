La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

La venezolana Jimena Domínguez hizo historia y se alzó como campeona absoluta del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, llevado a cabo en Cochabamba, Bolivia, convirtiéndose en la primera venezolana en lograrlo.

Con solo 15 años de edad, Domínguez brilló con cinco medallas en la categoría Senior, siendo además la más joven de la competición.

Previo al oro absoluto, la criolla obtuvo medalla de bronce en Finales Aro y Finales Mazas, además de otra en categoría máximo acumulador por país y senior individual.

La sutileza y estilo en cada ejecución le permitieron darle el reconocimiento, que desde ya la convierte en un referente de la gimnasia nacional y de la región.

Jimena Domínguez también venía de participar en el Campeonato Panamericano Adulto de Gimnasia Rítmica de Asunción y el Mundial de la disciplina disputado el mes de agosto en Río de Janeiro.

