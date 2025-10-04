La venezolana Laura Biondo se consagró campeona sudamericana de freestyle y clasifica al Mundial de Polonia

La venezolana Laura Biondo se alzó con el título del Sudamericano de Freestyle 2025, celebrado en Medellín, Colombia, tras deslumbrar al jurado con su técnica, creatividad y dominio absoluto del balón. Su actuación no solo le valió el primer lugar del torneo, sino también la clasificación directa al Mundial de la disciplina, que se disputará en diciembre en la ciudad de Sopot, Polonia.

Con una trayectoria consolidada y múltiples títulos internacionales, Biondo es reconocida como la primera y única latinoamericana en coronarse campeona mundial de freestyle. Además, ostenta el récord como la atleta latinoamericana mejor posicionada en la historia de esta disciplina.

A sus 36 años, la venezolana suma 15 Récords Mundiales Guinness por sus habilidades con el balón, además de un campeonato mundial obtenido en 2015.

"Cada campeonato es una oportunidad nueva que refleja algo de nuestro carácter que hay que trabajar. Cada oportunidad regala un nuevo desafío para poder crecer y evolucionar.", expresó la venezolana antes de competir .

Biondo continúa dejando huella en el deporte urbano, representando con orgullo a Venezuela y a toda Latinoamérica en los escenarios más exigentes del freestyle mundial.

