Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

La venezolana Luisiana Ramírez se consagra con 12 títulos de Beach Tennis en la Federación Internacional de Tenis

Luisiana Ramírez ocupa el quinto lugar en el ranking de la ITF por Venezuela y sueña con competir en Brasil

Por María Briceño

La venezolana Luisiana Ramírez se consagra con 12 títulos de Beach Tennis en la Federación Internacional de Tenis
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tenista venezolana Luisiana Ramírez, ha logrado alcanzar 12 títulos internacionales en el "Beach Tennis" o Tenis de Playa, hasta el momento en su prometedora carrera.

La joven tenista venezolana, de 27 años, cautivó a aficionados y expertos por igual, pero también dejó una huella imborrable en el mundo del “Beach Tennis”, pues desde 2017 hasta lo que va de 2025, ha acumulado un total de 12 títulos reconocidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), consolidando su posición como una de las figuras emergentes de este deporte tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Con más de 45 torneos en la ITF en su haber y más de 50 eventos nacionales e internacionales, Luisiana ha demostrado una dedicación y una pasión inquebrantables. Cada participación ha sido una oportunidad no solo para competir, sino para dejar en alto el nombre de su patria, Venezuela. Su persistencia y esfuerzo la han llevado a alcanzar su mejor ranking en 2023: el número 3 en Venezuela y el 69 en el mundo, un testimonio de su arduo trabajo y determinación.

Foto: Cortesía

El primer título conquistado fue en abril de 2017 en Aruba; un mes después volvió a repetir la hazaña en la isla caribeña; desde entonces empezó a inscribir su nombre en los torneos de la ITF. En 2018 se alzó con un campeonato nuevamente en Aruba; en el año 2022 ganó uno en la categoría BT10 y otro en la BT50; luego en el 2023 sumó cuatro títulos también en BT10 y BT50 (dos en cada una); y en lo que va de 2025, la tenista venezolana ha logrado tres títulos más, para un total de 12 certificados en la Federación Internacional de Tenis.

Actualmente, Luisiana Ramírez ocupa el quinto lugar en el ranking de la ITF por Venezuela y sueña con competir en Brasil, donde se celebran algunos de los torneos más grandes, como el BT400, el nivel más alto de competencia.

Perseverancia y talento

A medida que avanza en su carrera, Ramírez se perfila como una inspiración para jóvenes deportistas en Venezuela y en el mundo, demostrando que con perseverancia y talento se pueden alcanzar grandes metas. Su compromiso con el “Beach Tennis” no sólo la ha llevado a obtener títulos, sino que también ha servido para visibilizar este deporte en un país donde el talento deportivo merece ser reconocido en el escenario global.

Foto: Cortesía

“El Beach Tennis tiene otra vibra, hay música, hay alegría. Es una pasión, es mi vida, literalmente lo es todo”, asegura Luisiana, quien además destaca que este deporte no solo le ha permitido desarrollarse como atleta, sino que también le ha brindado la oportunidad de conectar con personas de diversas partes del mundo.

“El deporte nos une. Me permitió hacer parte de mi comunidad, conozco gente de muchas partes del mundo y gracias a él conocí a mi esposo”, añade con entusiasmo.

La resiliencia ha sido una lección importante en la carrera de la joven tenista venezolana, pues después de una lesión que la alejó de la cancha por dos años, ha aprendido a escuchar a su cuerpo y ha vuelto a las competencias con una perspectiva renovada.

“Siento que juego mejor, soy otra jugadora. La lesión me enseñó a tener paciencia, resiliencia, me enseñó a aprender a escuchar mi cuerpo”, afirma con tono reglexivo.

Entrenadora apasionada

Además de competir, Luisiana Ramirez también se ha dedicado a enseñar “Beach Tennis”, el deporte del que asegura es su “vida y pasión”. Con más de 10 años de experiencia como entrenadora, comenzó impartiendo clases a niños y ahora se enfoca en atraer a nuevas generaciones al deporte.

“Me encanta dar clases, disfruto enseñar el deporte que amo”, comenta mientras comparte su entusiasmo por trabajar con principiantes, aunque en este momento está enfocada en dar clases a nuevos jugadores, con la esperanza de que más personas se unan a esta comunidad creciente. Su misión es clara: hacer del “Beach Tennis” un deporte accesible y amado por todos.

Foto: Cortesía

Con una combinación de pasión y dedicación, Luisiana Ramírez continúa dejando su huella en el mundo del “Beach Tennis”, inspirando a otros a seguir sus pasos y disfrutar de este emocionante deporte.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Joven tenista venezolana tendrá participación en Wimbledon

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela rechaza autorización de Trump a la CIA para operar en el país

Venezuela rechaza autorización de Trump a la CIA para operar en el país

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

La muerte de La Barbie: Imágenes fuertes

La muerte de La Barbie: Imágenes fuertes

Noticias Relacionadas

Tecnología

YouTube sufre una caída mundial

YouTube ha presentado problemas en las últimas 24 horas
Sucesos

Salvan a niña en el hospital Chiquinquirá tras grave picada por escorpión en su casa en Lara

El animal estaba escondido en una toalla y la pequeña lo agarro para secarse el dl cuerpo
Nacionales

Saime realizará nueva jornada de renovación de cédula este sábado 18-Oct

El horario de atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde
Al Dia

Más de dos mil personas atendidas en megajornada social de la Alcaldía de Maracaibo

La megajornada fue en el barrio Andrés Eloy Blanco, al oeste de la ciudad.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025