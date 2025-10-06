La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

Este fin de semana la caraqueña Verónica Hardy regresó al octágono con una victoria unánime en el UFC 320, donde venció a Brogan Walker por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) en una pelea de peso mosca femenino celebrada en el T-Mobile Arena.

Desde el primer asalto, Hardy mostró superioridad técnica y táctica, conectando un golpe directo que derribó a Walker y manteniendo el control con ataques precisos y defensa efectiva. Aunque Walker intentó responder con derribos y una sumisión en el tercer round, Hardy neutralizó cada intento y cerró el combate con firmeza.

Ambas peleadoras llegaban al evento con necesidad de redención: Hardy tras una derrota ante Eduarda Moura, y Walker con dos caídas consecutivas. Sin embargo, Hardy, quien partía como favorita en las apuestas (-600), confirmó su condición con una actuación sólida que le valió las tres rondas en las tarjetas de los jueces.

El combate abrió la cartelera preliminar de UFC 320, encabezado por el esperado duelo entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira. Con esta victoria, Hardy reafirma su posición en la división y se perfila como una contendiente a seguir en los próximos eventos.

