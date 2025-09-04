La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Messi busca su despedida soñada, pero Venezuela pelea por la gloria de su primera clasificación al Mundial.

Maracaibo y todo un país laten al ritmo de un solo grito: ¡Vamos Vinotinto!

Un duelo que trasciende el fútbol

Este jueves 4 de septiembre de 2025 quedará marcado como una de esas noches en que el fútbol cuenta más que goles y puntos. En el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina recibe a Venezuela por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Para Argentina, el partido será fiesta y despedida: probablemente el último de Lionel Messi en eliminatorias en su tierra. Para Venezuela, en cambio, será un pulso contra la historia: mantener viva la esperanza de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Venezuela, al filo del sueño

La Vinotinto llega con 18 puntos, en séptima posición, todavía en zona de repechaje. La ecuación es simple y a la vez compleja: ganar en Buenos Aires y luego en casa frente a Colombia.

Pero la clasificación directa no depende solo de sí misma: necesita además que Colombia no derrote a Bolivia. Incluso con un empate podría mantener opciones de repechaje, siempre que los bolivianos no sumen más de la cuenta.

Matemáticas aparte, la verdad es una: Venezuela sigue soñando.

Argentina: la despedida de un ídolo. Con el boleto al Mundial ya asegurado, Argentina vive este partido como homenaje. El Monumental será una caldera de emociones para ver a Messi con la albiceleste en eliminatorias por última vez.El reto para la Vinotinto será resistir la marea albiceleste, jugar con coraje y aprovechar las pocas oportunidades que se presenten.

La hora del coraje

El partido arranca a las 8:30 p.m. en Argentina, 7:30 p.m. en Venezuela. Millones de venezolanos estarán frente a la pantalla, con la camiseta vinotinto bien puesta, soñando con un milagro.

Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, Yangel Herrera y compañía saben que cargan con la ilusión de un país entero. El desafío es enorme: enfrentar al campeón del mundo en su casa. Pero la historia del fútbol está llena de imposibles que se volvieron realidad.

Hoy, más que nunca, la Vinotinto no juega sola. Juega con el aliento de cada familia en Caracas, con el rugido de las gradas imaginarias del Pachencho Romero en Maracaibo, con el grito de esperanza que viaja desde San Cristóbal hasta las playas de Margarita.

El resultado lo decidirán noventa minutos, pero la fe ya está sembrada. Venezuela no renuncia al sueño de estar en un Mundial.

¡Vamos Vinotinto, que Maracaibo y toda Venezuela laten contigo! 🇻🇪🔥

Por Luz Neira Parra