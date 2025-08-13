La Vinotinto de las alturas afrontará dos amistosos en Cali

La selección nacional de baloncesto masculino de Venezuela disputará dos encuentros amistosos los días 15 y 16 de agosto, como parte de su preparación rumbo a la FIBA AmeriCup 2025, que se celebrará en Managua, Nicaragua.

Los compromisos se llevarán a cabo en el Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali, enfrentando a las selecciones de Uruguay y Colombia, respectivamente. Estos partidos permitirán al cuerpo técnico, liderado por el entrenador Ronald Guillén, evaluar el rendimiento colectivo y ajustar detalles tácticos antes del debut oficial de Venezuela en el AmeriCup 2025.

La Vinotinto de las Alturas continúa su ruta de preparación con el objetivo de representar al país con orgullo y competitividad en el torneo continental, que reunirá a las mejores selecciones de América, a partir del 22 de agosto.

