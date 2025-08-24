La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Puerto Rico venció 97-70 a Venezuela este sábado 23 de agosto para lograr su segunda victoria en el Fiba AmeriCup 2025, que se celebra en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Ysmael Romero brilló con 19 puntos, seis rebotes y una asistencia, mientras que Edwin Mijares destacó por los criollos con 25 unidades, cuatro rebotes y cinco asistencias.

El conjunto boricua puso su récord en 2-0 en el primer puesto de la etapa inicial, donde aseguró su pase a los cuartos de final. A su vez, enfrentarán el lunes a Canadá.

Por su parte, Venezuela cuenta con cero triunfos y dos reveses (viene de caer ante Canadá) y deberán retar a Panamá este lunes 25 de agosto.

Final del partido.



Venezuela cerrará la fase de grupos este lunes 25 de agosto, enfrentando a Panamá desde las 3:10 p. m. -hora VEN-.#JuntosSomosMás #AmeriCup pic.twitter.com/v6bHkQ2Emy — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) August 24, 2025

Noticia al Día