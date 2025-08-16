La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas cayó 60-81 ante Uruguay este viernes 15 de agosto en el primer partido amistoso del cuadrangular que se disputa en Cali, Colombia.

El duelo se llevó a cabo en el Coliseo Evangelista Mora, donde los ‘charrúas dominaron de principio a fin.

Santiago Vescovi comandó a los uruguayos en el período final para sentenciar el encuentro y finalizar con una actuación de 26 pts, 6/9 TC, 4/6 T3, que lo convirtió en el MVP de la noche en Cali.

Asimismo, Windi Graterol fue el más destacado de los criollos con 11 pts, nueve rebotes, un robo y un bloqueo.

Venezuela cerrará su gira por territorio colombiano este sábado, enfrentando a loa locales en el mismo escenario a las 9:00 PM (hora de Venezuela).

Noticia al Día / Unión Radio