La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La selección venezolana de baloncesto se estrena en la Fiba AmeriCup este viernes 22 de agosto ante Canadá en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, a las 5:40 de la tarde.

La Vinotinto de las alturas debe superar una complicada llave que tiene como primer reto a los canadienses, combinado al que históricamente le ha podido ganar 10 cotejos de 21, siendo la última victoria en 2018 durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019.

Asimismo, Venezuela deberá medirse mañana a Puerto Rico para luego descansar el domingo. A su vez, volverá a la acción el lunes 25 frente a Panamá.

Los criollos llegan a este torneo con una preparación que se inició el 4 de este mes y que incluyó un triangular en Cali con derrota 60-81 ante Uruguay, triunfo 81-67 sobre Colombia y otro lauro 85-84 frente a Nicaragua.

🫡 Hoy comienza el camino de Venezuela en su 18° FIBA AmeriCup. Juntos somos más. ¡Vamos!



🆚 Canadá 🇨🇦

🕐 5:40 p. m. 🇻🇪 / 3:40 p. m. 🇳🇮

📍Polideportivo Alexis Argüello.

🏆 FIBA @AmeriCup 2025 – Fase de grupos.



💻📺 Transmisión: DSports, FM Center (Hot 94.1) y Courtside 1891. pic.twitter.com/WVnU8Kcycy — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) August 22, 2025

