Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Su última victoria ante Canadá fue en 2018 durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019

Por Christian Coronel

La selección venezolana de baloncesto se estrena en la Fiba AmeriCup este viernes 22 de agosto ante Canadá en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, a las 5:40 de la tarde.

La Vinotinto de las alturas debe superar una complicada llave que tiene como primer reto a los canadienses, combinado al que históricamente le ha podido ganar 10 cotejos de 21, siendo la última victoria en 2018 durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019.

Asimismo, Venezuela deberá medirse mañana a Puerto Rico para luego descansar el domingo. A su vez, volverá a la acción el lunes 25 frente a Panamá.

Los criollos llegan a este torneo con una preparación que se inició el 4 de este mes y que incluyó un triangular en Cali con derrota 60-81 ante Uruguay, triunfo 81-67 sobre Colombia y otro lauro 85-84 frente a Nicaragua.

Noticia al Día

Temas:

Última Hora

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Sucesos

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

El coronel de la policía de Colombia, Cesar Pinzón, mencionó en la cadena de radio colombiana Blu Radio que el…
Al Dia

Zulia le da la bienvenida al Campeonato Nacional de Boxeo Júnior

El campeonato contará con la participación de 350 atletas, femeninos y masculinos, provenientes de todos los estados del país
Deportes

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda
Deportes

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

En el comunicado publicado mediante sus redes sociales, explican que pronto darán a conocer los nombres elegidos para los cargos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
