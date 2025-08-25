Lunes 25 de agosto de 2025
La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Herrera y Chacellor se suman a las bajas de José “Brujo” Martínez (operado de la mano) y Telasco Segovia (suspendido)

Por Daniel García

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias
Este fin de semana se encendieron las alarmas en el entorno de la selección venezolana, tras confirmarse dos bajas sensibles en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Los internacionales Yangel Herrera y Jhon Chancellor no lograron completar sus respectivos compromisos con sus clubes, al presentar molestias físicas que obligaron su salida anticipada del terreno de juego.

Yangel Herrera, mediocampista del Girona FC, encendió las alarmas tras salir lesionado en el minuto 42 del partido ante el Villarreal. El jugador pidió el cambio por molestias musculares, y aunque aún no hay diagnóstico oficial, su participación ante Argentina y Colombia está comprometida. El técnico Míchel declaró: “Yangel no sé qué tiene, ha dicho que no podía continuar”, lo que refleja la incertidumbre sobre su estado físico.

Por su parte, Jhon Chancellor, defensor de Universidad Católica de Ecuador, también tuvo que abandonar el campo en el minuto 29 de su último encuentro, justo cuando volvía a la titularidad. Aunque no se ha confirmado la gravedad de su lesión, se teme que pueda perderse los próximos compromisos con la selección nacional.

Estas bajas se suman a las de José “Brujo” Martínez (operado de la mano) y Telasco Segovia (suspendido), lo que obliga al cuerpo técnico de Fernando Batista a replantear su esquema para los duelos ante Argentina (4 de septiembre) y Colombia (9 de septiembre).

