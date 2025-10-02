Jueves 02 de octubre de 2025
Deportes

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

26 jugadoras integran el llamado inicial de la selección absoluta femenil

Por Daniel García

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias
Este jueves se reveló la convocatoria de la Vinotinto femenina, selección que afrontará dos compromisos ante Chile y Paraguay, en el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. Las fechas de ambos encuentros están pautadas para los días 24 y 28 de octubre.

La convocatoria está compuesta por 26 jugadoras distribuidas en cuatro líneas, contando con la incorporación de figuras de experiencia que vuelven a recibir el llamado de la absoluta bajo la dirección técnica del estratega brasileño Ricardo Belli.

A continuación, el listado completo:

Porteras
Nayluisa Cáceres – UDG Tenerife (España)

Valeria Benavides – ADIFFEM (Venezuela)

Yesica I. Velásquez – Santa Fe (Colombia)

Defensoras
Estefany Nero – ADIFFEM (Venezuela)

Michelle Romero – Calgary Wild FC (Canadá)

Bárbara Martínez – UDG Tenerife (España)

Yormary Parra – Caracas FC (Venezuela)

Sabrina Araújo-Leza – Northeastern University (EE.UU.)

Osneila Zambrano – Calgary Wild FC (Canadá)

Gilary Díaz – Caracas FC (Venezuela)

Mediocampistas
Gabriela García – Atlético de Madrid (España)

Danuska Rodríguez – Club Unión Torreense (Portugal)

Deyna Rodríguez – Caracas FC (Venezuela)

Melanie Chavón – ADIFFEM (Venezuela)

Marelín Sandoval – ADIFFEM (Venezuela)

Karla Dupart – Caracas FC (Venezuela)

Florangel Apostol – Deportivo La Coruña (España)

Delanteras
Deyna Castellanos – Portland Thorns (EE.UU.)

Raiderlin Carrasco – Club León (México)

Jemyma Guevara – América de Cali (Colombia)

Bárbara Olivieri – Houston Dash (EE.UU.)

Joemar Guarecuco – Tijuana Xolos (México)

Lisbeth Bandres – ADIFFEM (Venezuela)

Marianyela Jiménez – Caracas FC (Venezuela)

