La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Este jueves se reveló la convocatoria de la Vinotinto femenina, selección que afrontará dos compromisos ante Chile y Paraguay, en el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. Las fechas de ambos encuentros están pautadas para los días 24 y 28 de octubre.
La convocatoria está compuesta por 26 jugadoras distribuidas en cuatro líneas, contando con la incorporación de figuras de experiencia que vuelven a recibir el llamado de la absoluta bajo la dirección técnica del estratega brasileño Ricardo Belli.
A continuación, el listado completo:
Porteras
Nayluisa Cáceres – UDG Tenerife (España)
Valeria Benavides – ADIFFEM (Venezuela)
Yesica I. Velásquez – Santa Fe (Colombia)
Defensoras
Estefany Nero – ADIFFEM (Venezuela)
Michelle Romero – Calgary Wild FC (Canadá)
Bárbara Martínez – UDG Tenerife (España)
Yormary Parra – Caracas FC (Venezuela)
Sabrina Araújo-Leza – Northeastern University (EE.UU.)
Osneila Zambrano – Calgary Wild FC (Canadá)
Gilary Díaz – Caracas FC (Venezuela)
Mediocampistas
Gabriela García – Atlético de Madrid (España)
Danuska Rodríguez – Club Unión Torreense (Portugal)
Deyna Rodríguez – Caracas FC (Venezuela)
Melanie Chavón – ADIFFEM (Venezuela)
Marelín Sandoval – ADIFFEM (Venezuela)
Karla Dupart – Caracas FC (Venezuela)
Florangel Apostol – Deportivo La Coruña (España)
Delanteras
Deyna Castellanos – Portland Thorns (EE.UU.)
Raiderlin Carrasco – Club León (México)
Jemyma Guevara – América de Cali (Colombia)
Bárbara Olivieri – Houston Dash (EE.UU.)
Joemar Guarecuco – Tijuana Xolos (México)
Lisbeth Bandres – ADIFFEM (Venezuela)
Marianyela Jiménez – Caracas FC (Venezuela)