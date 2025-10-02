La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Este jueves se reveló la convocatoria de la Vinotinto femenina, selección que afrontará dos compromisos ante Chile y Paraguay, en el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina. Las fechas de ambos encuentros están pautadas para los días 24 y 28 de octubre.

La convocatoria está compuesta por 26 jugadoras distribuidas en cuatro líneas, contando con la incorporación de figuras de experiencia que vuelven a recibir el llamado de la absoluta bajo la dirección técnica del estratega brasileño Ricardo Belli.

A continuación, el listado completo:

Porteras

Nayluisa Cáceres – UDG Tenerife (España)

Valeria Benavides – ADIFFEM (Venezuela)

Yesica I. Velásquez – Santa Fe (Colombia)

Defensoras

Estefany Nero – ADIFFEM (Venezuela)

Michelle Romero – Calgary Wild FC (Canadá)

Bárbara Martínez – UDG Tenerife (España)

Yormary Parra – Caracas FC (Venezuela)

Sabrina Araújo-Leza – Northeastern University (EE.UU.)

Osneila Zambrano – Calgary Wild FC (Canadá)

Gilary Díaz – Caracas FC (Venezuela)

Mediocampistas

Gabriela García – Atlético de Madrid (España)

Danuska Rodríguez – Club Unión Torreense (Portugal)

Deyna Rodríguez – Caracas FC (Venezuela)

Melanie Chavón – ADIFFEM (Venezuela)

Marelín Sandoval – ADIFFEM (Venezuela)

Karla Dupart – Caracas FC (Venezuela)

Florangel Apostol – Deportivo La Coruña (España)

Delanteras

Deyna Castellanos – Portland Thorns (EE.UU.)

Raiderlin Carrasco – Club León (México)

Jemyma Guevara – América de Cali (Colombia)

Bárbara Olivieri – Houston Dash (EE.UU.)

Joemar Guarecuco – Tijuana Xolos (México)

Lisbeth Bandres – ADIFFEM (Venezuela)

Marianyela Jiménez – Caracas FC (Venezuela)