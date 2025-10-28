Martes 28 de octubre de 2025
Deportes

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Las dirigidas por Ricardo Belli visitarán en territorio guaraní a su similar de Paraguay, con el objetivo de sumar en la segunda fecha correspondiente a la Liga de Naciones

Por Daniel García

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial
Foto: Agencias
La selección femenina de Venezuela enfrentará esta noche a Paraguay en el Estadio La Huerta de Asunción, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Naciones de Conmebol. El compromiso está pautado para las 7:00 p.m., hora venezolana.

El conjunto dirigido por el técnico Ricardo Belli buscará sumar sus primeros tres puntos en la competición, luego de igualar 1-1 en su debut ante Chile en Barquisimeto. Por su parte, Paraguay llega al encuentro tras caer 3-1 frente a Argentina, en lo que fue su estreno en el torneo.

La Vinotinto femenina aspira a consolidar su propuesta futbolística en condición de visitante y continuar su camino hacia la clasificación al Mundial de fútbol de Brasil 2027.

Al Dia

Filippo Paredes está listo para ganar la final del reality "Escuela de talentos" que hace Canal I

Tres días de gira de medios por su natal Maracaibo para llevarse a Caracas los mejores deseos y buena vibra de sus amigos, familiares y colegas.
Al Dia

Águilas y Cardenales abren la tercera semana de acción en Maracaibo

Los rapaces afrontarán seis compromisos en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo durante la tercera semana de acción en la LVBP, enfrentando a Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui.
Deportes

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

El experimentado outfielder carabobeño volverá al conjunto insular tras 11 años de ausencia en la pelota criolla. Su debut de temporada está pautado para el 1 de noviembre
Deportes

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

En una semana en condición de local, el conjunto anzoatiguense alcanzó cinco triunfos y solo perdió en una oportunidad ante los Bravos de Margarita

