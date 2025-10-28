La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La selección femenina de Venezuela enfrentará esta noche a Paraguay en el Estadio La Huerta de Asunción, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Naciones de Conmebol. El compromiso está pautado para las 7:00 p.m., hora venezolana.

El conjunto dirigido por el técnico Ricardo Belli buscará sumar sus primeros tres puntos en la competición, luego de igualar 1-1 en su debut ante Chile en Barquisimeto. Por su parte, Paraguay llega al encuentro tras caer 3-1 frente a Argentina, en lo que fue su estreno en el torneo.

La Vinotinto femenina aspira a consolidar su propuesta futbolística en condición de visitante y continuar su camino hacia la clasificación al Mundial de fútbol de Brasil 2027.