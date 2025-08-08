La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La selección femenina de Venezuela logró escalar dos posiciones en el nuevo ranking FIFA publicado este jueves, pasando del puesto 48 al 46.

La Vinotinto femenil acumuló 4.09 puntos adicionales, alcanzando un total de 1504.65 unidades. Con este avance, superó a Hungría y se ubica justo detrás de Chile en la clasificación.

Este progreso refleja el rendimiento reciente del equipo, que en sus últimos cuatro compromisos sumó una victoria, un empate y dos derrotas, resultados que contribuyeron al movimiento positivo en la tabla.

Aunque no logró avanzar de fase de grupos de la Copa América, el rendimiento competitivo fue suficiente para sumar 4.09 puntos en el sistema de clasificación FIFA, que pondera resultados, rivales y contexto de cada encuentro.

El equipo dirigido por Ricardo Belli continúa consolidando su presencia internacional, en un ranking liderado por España (2066.79 pts), seguida por Estados Unidos y Suecia