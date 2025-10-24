La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 este viernes 24 de octubre ante su similar de Chile en el Metropolitano de Cabudare a las 5PM.

Allí, el equipo se estrenará en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Asimismo, los dos primeros lugares irán al Mundial, mientras que el tercero y cuarto puesto al repechaje.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, las jugadoras han estado preparándose intensamente, buscando consolidar un equipo competitivo que pueda hacer frente a los desafíos de este torneo.

La Vinotinto llega con un enfoque renovado en el talento local y el desarrollo de jóvenes promesas, mientras ponen su mente en la lucha por ir a la próxima Copa del Mundo.

Hoy jugamos por 𝒍𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 💞



🫂 Nuestro primer partido en la @conmebol Liga de Naciones Femenina

🏟️ Estadio Metropolitano de Lara

⌚️ 5:00 PM (VEN)

📺 @Canal_Televen

📻 @hotsports941



💕 Conciencia y corazón en la batalla contra el Cancer de Mama. Prevenir… pic.twitter.com/mBMzCsdi1g — Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) October 24, 2025

Noticia al Día