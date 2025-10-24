La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 este viernes 24 de octubre ante su similar de Chile en el Metropolitano de Cabudare a las 5PM.
Allí, el equipo se estrenará en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Asimismo, los dos primeros lugares irán al Mundial, mientras que el tercero y cuarto puesto al repechaje.
Bajo la dirección del cuerpo técnico, las jugadoras han estado preparándose intensamente, buscando consolidar un equipo competitivo que pueda hacer frente a los desafíos de este torneo.
La Vinotinto llega con un enfoque renovado en el talento local y el desarrollo de jóvenes promesas, mientras ponen su mente en la lucha por ir a la próxima Copa del Mundo.
