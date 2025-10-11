La Vinotinto inicia la etapa Vizcarrondo con duelo amistoso ante Argentina

La Vinotinto inicia la etapa del entrenador interino Oswaldo Vizcarrondo este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium ante su similar de Argentina (encuentro amistoso).

Venezuela intentará competir de la mejor manera justo después de cumplirse un mes de la decepción ante Colombia, donde no se pudo sellar la clasificación al repechaje del Mundial 2026.

Oswaldo Vizcarrondo ha confesado su disposición de iniciar una nueva etapa con jóvenes talentos de la selección nacional, y por eso el foco está en este duelo.

Contreras, Aramburu, Ferraresi, Quintero, Milani, Cásseres Jr., Segovia, Andrade, Añor, Mendoza y Marqués son los 11 "guerreros" que enfrentarán a la ‘albiceleste’.

📋 𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎



Esta es la formación del seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Argentina en Hard Rock Stadium#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/be6V3X950i — La Vinotinto (@SeleVinotinto) October 10, 2025

Noticia al Día