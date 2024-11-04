La Vinotinto presentó su lista de convocados para enfrentar a Brasil y Chile

La selección de Venezuela presentó este lunes 4 de noviembre su lista de convocados para enfrentar a Brasil y Chile en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (14 y 20 de noviembre) rumbo al Mundial 2026.

Cabe destacar que la principal novedad es la inclusión del lateral izquierdo Renné Rivas, del Al Taawon de Arabia Saudita.

Lista de convocados.

Porteros: Rafa Romo, Alain Baroja y Wuilker Fariñez.

Defensas: Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Rubén Ramírez, Christian Makoun, Carlos Vivas, Jon Aramburu, Alexander González, Miguel Navarro y Renné Rivas.

Mediocampistas: José "Brujito" Martínez, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., Tomás Rincón, Telasco Segovia, Bryant Ortega, Jefferson Savarino y Eduard Bello.

Delanteros: Darwin Machís, Jhon Murillo, Yeferson Soteldo, Kervin Andrade, Eric Ramírez y Jhonder Cádiz.

La Vinotinto se encuentra en el octavo puesto del Premundial con 11 puntos, por lo que deberá sacar la mayor cantidad de puntos en esta doble fecha.

📋 Estos serán los dirigidos por el seleccionador nacional Fernando Batista (@bochabatista) para enfrentar a Brasil y Chile en las jornadas 11 y 12 de las Eliminatorias @CONMEBOL a la Copa Mundial de la FIFA 2026.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/NZHkhcnmbD — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 4, 2024

