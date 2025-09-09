Lunes 08 de septiembre de 2025
Deportes

La Vinotinto realizó reconocimiento de campo en Maturín para el duelo ante Colombia

El seleccionado nacional se concentra en su sede para familiarizarse con el terreno del Monumental

Por Daniel García

El plantel de la Selección Nacional de Venezuela realizó este lunes el reconocimiento de campo en el Estadio Monumental de Maturín, como parte de su preparación para el crucial encuentro ante Colombia, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El entrenamiento permitió a los jugadores familiarizarse con el terreno de juego y ajustar detalles tácticos bajo la dirección del cuerpo técnico, en un ambiente marcado por el entusiasmo de la afición local, que ha brindado un respaldo constante a lo largo de la clasificación.

El compromiso ante Colombia se disputará este martes a las 7.30 p. m., en simultáneo con el duelo entre Bolivia y Brasil. Venezuela buscará asegurar el boleto al repechaje, manteniendo su invicto como local en Maturín, una plaza que se ha convertido en fortaleza para la Vinotinto.

Lee también: Maturín arropó a la Vinotinto previo a su duelo decisivo ante Colombia

Temas:

