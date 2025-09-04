La Vinotinto sintió el respaldo de su fanaticada en Buenos Aires

Una vez más, la Vinotinto recibió el cálido respaldo de sus fanáticos más allá de nuestras fronteras. En Buenos Aires, una amplia comunidad de venezolanos se concentró con entusiasmo y orgullo para alentar a la selección nacional previo al esperado duelo frente a Argentina.

Un ambiente vibrante, colmado de entusiasmo y alegría, envolvió a los jugadores de la Vinotinto en su hotel de concentración. La energía contagiosa de los fanáticos se hizo sentir en cada rincón.

Con cánticos, fuegos artificiales y pancartas, los aficionados se acercaron a sus figuras, con la misión de una foto y autógrafo que recuerde el momento que podría marcar la histórica fecha con un resultado favorable para las aspiraciones de la selección nacional de fútbol que busca clasificar a su primer mundial.

Venezuela se mide esta noche a la vigente campeona mundial, la cual lidera el clasificatorio con 35 unidades y el cupo asegurado al Mundial de 2026. Por su parte, la nacional ocupa el séptimo escalón con 18 puntos acumulados, dependiendo de sí misma por el cupo directo al Mundial o el puesto de repechaje.

