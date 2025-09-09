La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La selección de Venezuela Sub-16 cayó 0-1 ante Israel en el tercer duelo del torneo amistoso Four Nations, celebrado en el estadio Leichtathletik de Duisburgo, Alemania.

La Vinotinto juvenil contó con varias oportunidades para convertir gol, pero no tuvieron fortuna para sumar al marcador, cerrando así en un empate a cero.

Asimismo, en la segunda mitad, el duelo se mantuvo igual, hasta el minuto 61′ cuando los israelitas se adelantaron con una ejecución desde el tiro penal.

Los ‘chamos’ finalizaron así su participación en el torneo (tres derrotas), luego de perder ante Inglaterra por 2-1 y frente a Alemania 2-0.

Foto: Juveniles FVF

Noticia al Día / Unión Radio