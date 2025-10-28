La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 entra en la fase final de su preparación para la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2025, con la convocatoria oficial ya definida y publicada por el organismo rector del fútbol internacional.

El grupo de jugadores que representará a Venezuela mantiene la base que disputó el Sudamericano, con mayoría de futbolistas provenientes de clubes del fútbol nacional y cuatro que militan en el extranjero.

Bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, el equipo ha trabajado intensamente en su preparación al torneo internacional.

Venezuela integra el Grupo E del Mundial sub-17 junto a Inglaterra, Haití y Egipto. En su debut, la selección juvenil enfrentará a Inglaterra, una de las favoritas del certamen, con el firme objetivo de dejar en alto el nombre del país y demostrar el talento emergente del fútbol venezolano.

La convocatoria oficial incluye 21 jugadores