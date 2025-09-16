La Vinotinto sub-17 enfrentará a Colombia en amistoso con miras al Mundial de Qatar

La Vinotinto Sub-17 continúa preparándose con dos compromisos de visitante ante Colombia, los días 17 y 20 de septiembre, en una convocatoria de 28 jugadores anunciada este martes 16 de septiembre.
Bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, la selección venezolana Sub-17 afrontará una doble jornada de amistosos ante Colombia con una nómina que destacó en el pasado Sudamericano que se disputó en territorio neogranadino.
El llamado incluye jugadores de los juveniles es parte de la preparación técnica hacia el Mundial de la categoría en Qatar, evento futbolístico que dará comienzo en octubre.