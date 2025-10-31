La Vinotinto Sub-17 , dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, ya se encuentra en Qatar para disputar la Copa Mundial Fifa de la categoría El torneo, que se celebra en Doha con 32 selecciones, representa una oportunidad histórica para el fútbol juvenil venezolano.

La Vinotinto forma parte del Grupo E, junto a Inglaterra, Egipto y Haití. Su debut será el martes 4 de noviembre ante la selección inglesa. El encuentro se jugará a las 11:15 de la mañana, hora de Venezuela, en el complejo deportivo Aspire Zone, uno de los centros más modernos del mundo y sede oficial del torneo.

Durante la fase de grupos, Venezuela disputará tres partidos clave. El primero será el martes 4 de noviembre frente a Inglaterra, a las 11.15 am. Luego, el viernes 7 de noviembre, se medirá ante Egipto a desde las 8.30 am, para finalmente cerra la fase de grupos el lunes 10 de noviembre contra Haití, a las 10.45 am.

La Vinotinto Sub17 llega con una generación prometedora, marcada por disciplina táctica, velocidad y ambición. Bajo la conducción de Vizcarrondo, el equipo ha trabajado intensamente en módulos de preparación física, análisis de rivales y fortalecimiento emocional, con el objetivo de trascender en el escenario mundial.

Lee también: Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina