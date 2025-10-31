Viernes 31 de octubre de 2025
Deportes

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

El seleccionado juvenil dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se prepara para su debut ante Inglaterra, una de las fuertes candidatas a ganar la copa

Por Daniel García

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Vinotinto Sub-17 , dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, ya se encuentra en Qatar para disputar la Copa Mundial Fifa de la categoría El torneo, que se celebra en Doha con 32 selecciones, representa una oportunidad histórica para el fútbol juvenil venezolano.

La Vinotinto forma parte del Grupo E, junto a Inglaterra, Egipto y Haití. Su debut será el martes 4 de noviembre ante la selección inglesa. El encuentro se jugará a las 11:15 de la mañana, hora de Venezuela, en el complejo deportivo Aspire Zone, uno de los centros más modernos del mundo y sede oficial del torneo.

Durante la fase de grupos, Venezuela disputará tres partidos clave. El primero será el martes 4 de noviembre frente a Inglaterra, a las 11.15 am. Luego, el viernes 7 de noviembre, se medirá ante Egipto a desde las 8.30 am, para finalmente cerra la fase de grupos el lunes 10 de noviembre contra Haití, a las 10.45 am.

La Vinotinto Sub17 llega con una generación prometedora, marcada por disciplina táctica, velocidad y ambición. Bajo la conducción de Vizcarrondo, el equipo ha trabajado intensamente en módulos de preparación física, análisis de rivales y fortalecimiento emocional, con el objetivo de trascender en el escenario mundial.

Lee también: Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Mbappé recibe la Bota de Oro:

Mbappé recibe la Bota de Oro: "Lo más importante son los premios colectivos”

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

La UJGH y líderes empresariales definen la

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Así se coloniza un planeta": La expansión del espíritu zuliano por el mundo

El video se ha interpretado como una muestra de cómo el gentilicio maracucho no solo se hereda, sino que se lleva con orgullo

Al Dia

Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina

El pitcher sufrió de un infarto mientras conducía en Naguanagua. El expelotero lanzó para varios equipos de la LVBP y contó con experiencia en las mayores
Deportes

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Esta noche, el Rogers Centre de Toronto será el escenario del sexto juego de la Serie Mundial que tiene a…
Deportes

Mbappé recibe la Bota de Oro: "Lo más importante son los premios colectivos”

El francés se llevó el galardón gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid en la temporada 2024-2025 de LaLiga

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025