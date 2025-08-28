Jueves 28 de agosto de 2025
La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

Las selecciones de Venezuela y Argentina volverán a cruzarse en un nuevo compromiso internacional, esta vez en el marco de…

Por Daniel García

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense
Foto: TyC Sport
Las selecciones de Venezuela y Argentina volverán a cruzarse en un nuevo compromiso internacional, esta vez en el marco de la Fecha FIFA de octubre, entre los días 10 y 14, en lo que será un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, según confirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Este duelo se suma al calendario inmediato de ambas selecciones, que ya tienen pactado un enfrentamiento oficial el próximo jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ese partido será especialmente significativo, ya que marcará la última presentación de Lionel Messi en Eliminatorias como local, acompañado por toda su familia en una jornada histórica.

La Vinotinto, dirigida por Fernando "Bocha" Batista, llega al tramo final de las Eliminatorias con opciones de acceder al repechaje, mientras que Argentina, ya clasificada, aprovecha la ventana de octubre para continuar su preparación con una gira por Estados Unidos, que también incluirá un amistoso ante Puerto Rico el 13 de octubre en Chicago.

Este doble cruce entre Venezuela y Argentina, uno oficial y otro amistoso, representa una oportunidad única para medir fuerzas en distintos contextos, con escenarios contrastantes: el Monumental como templo de la Albiceleste y Miami como sede neutral con fuerte presencia latina.

Lee también: Messi ante Venezuela: "Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias"

