La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La selección nacional comenzó a tomar forma en territorio argentino con la incorporación del primer grupo de jugadores venezolanos convocados por el director técnico Fernando "Bocha" Batista, de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El próximo jueves 4 de septiembre, Venezuela enfrentará a Argentina en Buenos Aires, en lo que será el primer desafío del ciclo clasificatorio. Para esta doble fecha, el cuerpo técnico llamó a 32 futbolistas que se irán sumando progresivamente a la concentración.

Entre los primeros en arribar destacan Wilker Ángel, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi y Jefferson Savarino, quienes ya se encuentran bajo las órdenes del seleccionador nacional, iniciando la preparación para el exigente duelo ante la albiceleste.

