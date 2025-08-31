Domingo 31 de agosto de 2025
La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Jugadores venezolanos ya se suman al llamado de la selección nacional en busca del sueño mundialista

Por Daniel García

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias
Foto: Agencias
La selección nacional comenzó a tomar forma en territorio argentino con la incorporación del primer grupo de jugadores venezolanos convocados por el director técnico Fernando "Bocha" Batista, de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El próximo jueves 4 de septiembre, Venezuela enfrentará a Argentina en Buenos Aires, en lo que será el primer desafío del ciclo clasificatorio. Para esta doble fecha, el cuerpo técnico llamó a 32 futbolistas que se irán sumando progresivamente a la concentración.

Entre los primeros en arribar destacan Wilker Ángel, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi y Jefferson Savarino, quienes ya se encuentran bajo las órdenes del seleccionador nacional, iniciando la preparación para el exigente duelo ante la albiceleste.

Lee también: Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

