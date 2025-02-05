Lakers celebró llegada de Doncic con aplastante victoria sobre Clippers

Lakers de Los Angeles aplastó 122-97 a Clippers, celebrando la llegada del estelar jugador esloveno al conjunto angelino, en un encuentro que se celebró este martes 4 de febrero en el Intuit Dome, sede de Los Angeles Clippers.

Con Doncic ya sentado en su banquillo y contando los días para su debut, Los Angeles Lakers celebró este martes la llegada del astro esloveno con una aplastante victoria ante Los Angeles Clippers.

Después de ser presentado la mañana del martes con los Lakers, Doncic, ya en los últimos días de recuperación de su lesión en los gemelos, se sentó esta noche por primera vez en el banquillo de púrpura y oro y se le vio disfrutando en primera fila y con amplia sonrisa del gran repaso de LeBron James y compañía a los Clippers.

Tras su fabuloso triple-doble en el Madison Square Garden del pasado sábado, LeBron volvió a rendir a un nivel impropio y espectacular para un jugador de 40 años y acabó con 26 puntos (ocho de 13 en tiros de campo), 8 rebotes y 9 asistencias.

Austin Reaves (20 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Rui Hachimura (20 puntos y seis rebotes) completaron un ataque muy inspirado de los de JJ Redick, fantásticos desde el perímetro con un 18 de 37 en triples (48,6 %).

Los Lakers (29-19) atraviesan un momento muy dulce con una espléndida racha de nueve triunfos en sus últimos once encuentros.

Sacudieron a los Clippers con un 29-45 en el primer cuarto, llegaron al descanso con un abultado 50-73 y alcanzaron en el último cuarto una máxima ventaja de +31.

Los Lakers recibirán el jueves a los Golden State Warriors de Stephen Curry, pero el debut de Doncic se espera para el próximo partido, que será también en casa y el sábado ante los Indiana Pacers.

Por los Clippers (28-22), que ofrecieron una actuación muy discreta, Norman Powell fue el más destacado con 20 puntos.

Noticia al Día / EFE

