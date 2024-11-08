Lakers de Los Ángeles envían a Bronny James directo a la G-League

Lakers de Los Ángeles enviaron a Bronny James, hijo de LeBron James, directo al South Bay, equipo de la Liga de Desarrollo, G-League.

Bronny, en el cual se tenía mucha expectativa esta temporada, solo pudo anotar cuatro puntos en cuatro encuentros disputados.

A su vez, hizo historia al convertirse, junto a LeBron James, en la primera pareja (padre-hijo) en disputar un partido de NBA en toda la historia del deporte.

Cabe destacar que las entradas para el debut de Bronny en la G-League están agotadas y las entradas de reventa comienzan en 200$.

Bronny James has been assigned to the G-League 🚨🚨🚨 (per @ShamsCharania) pic.twitter.com/SIqW7A0bOo — Overtime (@overtime) November 7, 2024

