Martes 04 de noviembre de 2025
Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Doncic, quien había tenido un gran desempeño en el partido anterior, no estuvo disponible por una contusión en la pierna, mientras que Reaves fue descartado por molestias en la ingle

Por Christian Coronel

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton
DeAndre Ayton tuvo una destacada actuación al anotar 29 puntos, capturar diez rebotes y bloquear tres tiros, liderando a los Lakers de Los Ángeles a una victoria de 123-115 sobre los Trail Blazers de Portland, a pesar de las bajas en el equipo.

Rui Hachimura contribuyó con 28 puntos, mientras que Nick Smith Jr., con un contrato dual, sumó 25 puntos, incluyendo dos triples clave en los momentos finales.

Por parte de los Blazers, Deni Avdija fue el máximo anotador con 33 puntos, pero su equipo vio interrumpida una racha de tres victorias.

Los Lakers, que han ganado cuatro partidos consecutivos, se presentaron con solo nueve jugadores disponibles, ya que Luka Doncic y Austin Reaves no vieron acción debido a lesiones.

Doncic, quien había tenido un gran desempeño en el partido anterior, no estuvo disponible por una contusión en la pierna, mientras que Reaves fue descartado por molestias en la ingle.

A pesar de que los Blazers comenzaron fuerte, liderando por hasta 13 puntos en la primera mitad, los Lakers lograron recortar la diferencia y empatar el marcador en el tercer cuarto.

Con un buen cierre, los Lakers se mantuvieron firmes y aseguraron la victoria, mientras que los Blazers lucharon desde el perímetro, acertando solo nueve de 40 intentos de triples.

Con este resultado, Lakers se mantiene en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con récord de seis victorias y dos derrotas.

