Lakers sufrió duro revés a pesar del partidazo de LeBron James

Los Grizzlies de Memphis superaron 131-114 a los Lakers de Los Ángeles este miércoles 6 de noviembre en el FedExForum por otra jornada de la NBA.

LeBron James se despachó con 39 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Ja Morant aportó 20 unidades, cuatro rebotes y cinco asistencias.

Cabe destacar que LeBron James llegó a 1500 partidos disputados (se ubica sexto en la lista histórica) en el mejor baloncesto del mundo.

Los Lakers son décimos de la Conferencia Oeste con récord de cuatro victorias y cuatro derrotas. A su vez, Memphis es noveno y cuenta con cinco triunfos y cuatro reveses.

LeBron le hace el ''too small'' a Morant y un poco después Ja le da un empujón a James por detrás💀pic.twitter.com/AzweXr4pgZ — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) November 7, 2024

