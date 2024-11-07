Lakers sufrió duro revés a pesar del partidazo de LeBron James

Los Grizzlies de Memphis superaron 131-114 a los Lakers de Los Ángeles este miércoles 6 de noviembre en el FedExForum por otra jornada de la NBA.
LeBron James se despachó con 39 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Ja Morant aportó 20 unidades, cuatro rebotes y cinco asistencias.
Cabe destacar que LeBron James llegó a 1500 partidos disputados (se ubica sexto en la lista histórica) en el mejor baloncesto del mundo.
Los Lakers son décimos de la Conferencia Oeste con récord de cuatro victorias y cuatro derrotas. A su vez, Memphis es noveno y cuenta con cinco triunfos y cuatro reveses.
