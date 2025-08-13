LaLiga confirma la lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

La Comisión Médica de LaLiga emitió hoy su dictamen sobre la lesión de Marc-André ter Stegen. El organismo resolvió que la operación lumbar a la que fue sometido el meta germano el pasado 29 de julio, de la que ya fue intervenido en 2023, es una lesión de larga duración aunque no especifica los meses.

El Barcelona estaba expectante porque ese fallo es clave en las inscripciones de los jugadores que aún no tiene anotados.

Esta resolución ha sido objeto de gran polémica en el Barcelona en los últimos días ya que ter Stegen se negó, en un primer momento, a dar su autorización para que el Barça enviara el informe a LaLiga.

El internacional entendía que no iba a estar más de tres meses de baja y que, por lo tanto, su ausencia no podía ser utilizada por el club para inscribir a otros jugadores, entre ellos, Joan García.

Ante esa postura, la entidad le retiró la capitanía y le abrió un expediente, pero finalmente, el germano dio su aprobación y el pasado viernes fueron enviados todos los documentos a Madrid. Y hoy la Comisión Médica dictó sentencia.

El Barcelona emitió una nota de prensa en la que indicaba que: "El Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El club procederá mañana a formalizar la inscripción del jugador Joan García de forma inmediata".

De esta manera, Joan García, si no aparecen problemas de última hora, será inscrito este jueves como jugador del Barcelona, lo que le permitirá jugar el próximo sábado el primer partido de Liga del equipo culé en Mallorca.

No ha sido una resolución fácil. El Barcelona contaba con haberla tenido con anterioridad, pero las cosas se complicaron. La prueba de ello es que en la mañana de este miércoles, el secretario de la Comisión Médica, Tomás Fernández Jaén, se desplazó a Barcelona y estuvo en la Ciudad Deportiva.

Después de una reunión con los médicos regresó a Madrid y aseguró al club azulgrana que este miércoles tendrían la resolución definitiva. Había que ir deprisa porque el partido frente al Mallorca estaba a la vuelta de la esquina.

🚨 LaLiga da el OK al Barça para inscribir a Joan García en lugar de Ter Stegen 🚨



🚑 La Comisión Médica considera que cumple con los criterios de baja de larga duración #FCBarcelona #Barcelona #Barça #JoanGarcía #TerStegen #LaLiga pic.twitter.com/qpyY6QLwm9 — MARCA (@marca) August 13, 2025

Noticia al Día / Marca