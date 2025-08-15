Viernes 15 de agosto de 2025
Deportes

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

La mitad de los refuerzos todavía no han sido inscritos en la competición

Por Christian Coronel

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes
LaLiga (una de las competiciones con más tradición en el mundo) inicia su camino en la temporada 2025-26 este viernes 15 de agosto con los partidos Girona – Rayo Vallecano y Villarreal – Real Oviedo.

Los futbolistas venezolanos Yangel Herrera (Girona) y Salomón Rondón (quien hace su regreso a LaLiga con Real Oviedo) estarán disponibles en este primer día de competición.

Asimismo, hay que resaltar que la mitad de los refuerzos todavía no han sido inscritos en la competición. Una situación que podría dejar a varios debutantes y estrellas fuera de la jornada inaugural.

Real Madrid (27 jugadores), Valencia (25), Athletic (25) y Real Sociedad (25) lideran la lista de equipos con las plantillas más completas y todos sus fichajes ya inscritos. En cambio, otros como Levante (10 jugadores inscritos y sin portero), Getafe (13) o Sevilla (15) afrontan el arranque con plantillas incompletas y apuros para dar de alta a sus nuevas incorporaciones.

Mencionando a los equipos favoritos para llevarse esta edición, Real Madrid debuta el martes de local frente a Osasuna, mientras que Barcelona (actual campeón) hará lo propio de visitante este sábado ante Mallorca. Por su parte, Atlético de Madrid deberá visitar al Espanyol el domingo.

Al Dia

Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, aspira a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela
Sucesos

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

La investigación estuvo a cargo de agentes de la la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo, quienes dieron con el paradero y la ubicación de la sexagenaria. Se dedicaba a la creación y movimientos bancarios de múltiples cuentas de terceros, para apropiarse de manera indebida de los bonos de la referida plataforma digital que otorga el Estado.

Deportes

Liverpool y Bournemouth abren el telón de la temporada 2025-26 en la Premier League

Se espera un nuevo homenaje dedicado a Diogo Jota

Deportes

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

En la capital venezolana será del 11 al 13 de septiembre en el complejo de Futuros Vinotinto, mientras que en Valencia será del 18 al 21 de septiembre en el Colegio Camoruco

