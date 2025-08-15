LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

LaLiga (una de las competiciones con más tradición en el mundo) inicia su camino en la temporada 2025-26 este viernes 15 de agosto con los partidos Girona – Rayo Vallecano y Villarreal – Real Oviedo.

Los futbolistas venezolanos Yangel Herrera (Girona) y Salomón Rondón (quien hace su regreso a LaLiga con Real Oviedo) estarán disponibles en este primer día de competición.

Asimismo, hay que resaltar que la mitad de los refuerzos todavía no han sido inscritos en la competición. Una situación que podría dejar a varios debutantes y estrellas fuera de la jornada inaugural.

Real Madrid (27 jugadores), Valencia (25), Athletic (25) y Real Sociedad (25) lideran la lista de equipos con las plantillas más completas y todos sus fichajes ya inscritos. En cambio, otros como Levante (10 jugadores inscritos y sin portero), Getafe (13) o Sevilla (15) afrontan el arranque con plantillas incompletas y apuros para dar de alta a sus nuevas incorporaciones.

Mencionando a los equipos favoritos para llevarse esta edición, Real Madrid debuta el martes de local frente a Osasuna, mientras que Barcelona (actual campeón) hará lo propio de visitante este sábado ante Mallorca. Por su parte, Atlético de Madrid deberá visitar al Espanyol el domingo.

ANOTHER LALIGA SEASON IS UPON US AND WE TRULY CANNOT WAIT 🤩🇪🇸



Stream the 2025-26 LALIGA season only on ESPN+ 📺 pic.twitter.com/fGk3zcO4e4 — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2025

Noticia al Día