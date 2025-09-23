Martes 23 de septiembre de 2025
Deportes

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

El presidente de la primera división del fútbol español dio luz verde al juego fuera del territorio ibérico

Por Daniel García

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente y cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando «la Champions» es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

«Esperamos una decisión lo más breve posible por toda la estrategia de llevar un partido a Estados Unidos con los clubes y el trabajo que hay que hacer el mes anterior con dirigentes y veteranos de los equipos. Es la irrupción de la marca en Estados Unidos, que es el segundo mercado después de España, no es solo el partido, que es la excusa que llevamos para crecer el valor de la competición», dijo en la tercera edición del Business Sport Forum de Expansión y Marca.

Tebas se refirió al interés por la liga española de los aficionados de Estados Unidos, que «también pagan por ver el fútbol español, también compran ‘merchandising’ y a lo mejor solo pueden una vez al año ir a ver a su equipo».

«No veo que sea un problema, sino al revés. Es una tradición que es el fútbol que podemos extenderla a otro continente, un partido, y que los aficionados que tenemos en esos países puedan presenciarlo. El aficionado hace 20 años era el del estadio, pero hemos ampliado esa grada virtual por todo el mundo ¿o es que no hay aficionados culés en Miami?. En Estados Unidos, el Villarreal tiene 50 escuelas de fútbol y en Florida 10 ¿no son aficionados, qué son entonces?. A nosotros no nos pagan las televisiones, pagan los aficionados que se suscriben a las televisiones que nos pagan a nosotros«, señaló.

Tebas también consideró que el hecho de que la UEFA deba tomar la decisión sobre el traslado del partido «es una distorsión importante a la hora del mercado de la competencia», ya que la Liga de Campeones es el máximo competidor en derechos audiovisuales de LaLiga y muchos de los clubes que la juegan están en ambas competiciones.

EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zulia fortalece la seguridad vial con nueva regulación de motocicletas antes de la Feria de la Chinita

Esta 23 de septiembre, se llevo a cabo una reunión del Consejo Estadal de Seguridad Ciudadana, Orden Pública y Paz presidida por Javier Magallanes, Comandante de la ZODI
Al Dia

¡Luto en el beisbol! Muere Buddy Bailey: arquitecto de la dinastía de los Tigres de Aragua en la LVBP

El norteamericano se convirtió en uno de los mánagers más ganadores de la pelota criolla
Farándula

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un futbolista español que juega de extremo o centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.
Deportes

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Segunda vez que lo gana en su carrera


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025