Lamborghini lanza exclusivo coche de bebé con edición limitada

Lamborghini, una de las marcas de carros más prestigiosas, acaba de lanzar un particular e innovador producto: un coche para bebés. Y si bien un producto común, no lo es para esta compañía.

Se trata del Reef AL Arancio, una edición limitada que surgió de la colaboración entre Lamborghini y la marca británica Silver Cross y que ya está dando la vuelta al mundo a través de redes sociales.

Asimismo, se debe destacar que solo existen 500 unidades disponibles y pueden adquirirse únicamente en la tienda Harrods de Londres y su plataforma online. Así, se limita también su compra.

El producto está inspirado en los icónicos automóviles de la firma italiana, destacando por su diseño sofisticado y detalles que evocan la ingeniería de los superdeportivos.

Su estructura cuenta con ruedas de suspensión total, un manillar forrado en gamuza de alto rendimiento que recuerda a los volantes de los coches de lujo, y un pedal de freno inspirado en los sistemas de alta gama.

Además, el cochecito está adornado con el característico color Arancio de Lamborghini, que contrasta con telas negras elegantes y acabados en cuero italiano.

Más allá de su estética llamativa, el Reef AL Arancio ofrece características prácticas que lo convierten en una opción ideal para diferentes terrenos y condiciones climáticas.

Equipado con un capazo portátil, un saco cubrepiés y cubiertas para la lluvia, el producto proporciona comodidad y protección para el bebé en cualquier situación.

La combinación entre el diseño vanguardista de Lamborghini y la tradición artesanal de Silver Cross, da como resultado un producto exclusivo que redefine el concepto de lujo en el mercado infantil.

"Lamborghini":



Porque la reconocida marca de autos lanzó cochecitos para bebés que cuestan $5,000. pic.twitter.com/ApkEm4zG9D — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 12, 2025

Noticia al Dia / ADN