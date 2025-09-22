Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

El futbolista español del Barcelona, Lamine Yamal, uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro, ganó el Premio Kopa por segundo año consecutivo.

Yamal, de 18 años, conquista este galardón (que distingue al mejor futbolista sub-21 del planeta) y se convierte en el primer futbolista en lograrlo por duplicado.

Con actuaciones decisivas en LaLiga y en la Champions League, el joven extremo se erigió como la gran figura ofensiva del equipo blaugrana.

Siendo determinante con goles, asistencias y una capacidad de desborde casi imparable, lo convirtieron en un arma determinante para el conjunto dirigido por Hansi Flick.

Además de situarlo como referente de una nueva camada de futbolistas formados en La Masía que buscan devolver al Barça a la cúspide del fútbol europeo.

Por su parte, la jugadora culé Vicky López ganó el Premio Kopa femenil.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

