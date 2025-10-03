Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

El extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha recaído de la lesión en el pubis que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres semanas tras el anterior parón internacional. El joven internacional español se perdió los encuentros ante Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo, y regresó el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad, donde fue decisivo en los minutos finales.

Con buen ritmo, Yamal fue titular el pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain en la Uefa Champions League, disputando los 90 minutos. Sin embargo, finalizó el encuentro con molestias en la misma zona afectada, lo que ha encendido las alarmas médicas en el club azulgrana.

La situación se ha tornado polémica esta mañana tras conocerse su convocatoria por parte de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para la doble jornada internacional en la que España enfrentará a Georgia y Bulgaria. La decisión ha generado malestar en el FC Barcelona, dado que el jugador no se encuentra al cien por cien físicamente, y su participación podría agravar la lesión.

Desde el entorno del club se espera una revisión médica exhaustiva y una posible reconsideración de su inclusión en la convocatoria, priorizando la salud del futbolista y su recuperación completa que se definiría entre dos y tres semanas.

