Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje



El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anunció este viernes sanciones económicas para los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, tras incumplir el protocolo antidopaje en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán.

Ambos futbolistas fueron multados con 5.000 euros cada uno por no presentarse de forma inmediata al control antidopaje, en violación de los artículos 21.8 y 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA.

Además, el técnico Hansi Flick y su asistente Marcus Sorg recibieron sanciones más severas: 20.000 euros de multa y un partido de suspensión por conducta inapropiada durante el encuentro.

El club también fue multado con 7.750 euros por incidentes protagonizados por sus aficionados, incluyendo el lanzamiento de objetos y bengalas.

Estas sanciones se suman a un contexto complejo para el FC Barcelona, que además enfrenta la baja de Lewandowski por molestias musculares en el bíceps femoral izquierdo, lo que lo deja fuera del Trofeo Joan Gamper y en duda para el inicio de LaLiga.

