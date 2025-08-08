Viernes 08 de agosto de 2025
Deportes

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Ambos futbolistas fueron multados con 5.000 euros cada uno

Por Daniel García

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje
Foto: Agencias
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anunció este viernes sanciones económicas para los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, tras incumplir el protocolo antidopaje en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán.

Ambos futbolistas fueron multados con 5.000 euros cada uno por no presentarse de forma inmediata al control antidopaje, en violación de los artículos 21.8 y 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA.

Además, el técnico Hansi Flick y su asistente Marcus Sorg recibieron sanciones más severas: 20.000 euros de multa y un partido de suspensión por conducta inapropiada durante el encuentro.

El club también fue multado con 7.750 euros por incidentes protagonizados por sus aficionados, incluyendo el lanzamiento de objetos y bengalas.

Estas sanciones se suman a un contexto complejo para el FC Barcelona, que además enfrenta la baja de Lewandowski por molestias musculares en el bíceps femoral izquierdo, lo que lo deja fuera del Trofeo Joan Gamper y en duda para el inicio de LaLiga.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
