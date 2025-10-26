Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del campeonato de la F1

Norris cerró un fin de semana espectacular al lograr también la pole position el pasado sábado, colocándose momentáneamente al frente de la lucha por el título. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien llegó a México como líder del campeonato, ha caído a la segunda posición con 354 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull ocupa el tercer lugar con 310 unidades

Por Christian Coronel

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó el Gran Premio de México este domingo 26 de octubre y se convirtió en el nuevo líder del campeonato de la F1.

Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Por su parte, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto culminaron entre los primeros diez.

Verstappen y Hamilton protagonizaron una polémica y un leve choque, recordando sus intensas batallas del campeonato del año 2021, donde el neerlandés ganó su primer título.

Norris cerró un fin de semana espectacular al lograr también la pole position el pasado sábado, colocándose momentáneamente al frente de la lucha por el título con 357 puntos.

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien llegó a México como líder del campeonato, ha caído a la segunda posición con 356 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull ocupa el tercer lugar con 321 unidades.

Con solo cuatro carreras restantes —Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— para concluir esta emocionante temporada de Fórmula 1, la competencia por el campeonato de pilotos está más intensa que nunca, manteniendo a miles de aficionados en todo el mundo atentos a lo que pueda suceder.

