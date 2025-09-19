Viernes 19 de septiembre de 2025
Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Norris recorrió los 6.003 metros del trazado azerbaiyano en 1:42.704, superando por 310 milésimas a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri

Por Daniel García

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri
Foto; Agencias
El británico Lando Norris (McLaren), segundo en el campeonato de Fórmula 1, fue el más rápido este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial, celebrada en el circuito urbano de Bakú, el cuarto más extenso del calendario.

En su vuelta más veloz, Norris recorrió los 6.003 metros del trazado azerbaiyano en 1:42.704, superando por 310 milésimas a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato con una ventaja de 31 puntos.

El tercer mejor tiempo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien quedó a 552 milésimas del británico. Los tres pilotos marcaron sus mejores registros utilizando neumáticos de compuesto blando.

La sesión estuvo marcada por una interrupción de aproximadamente veinte minutos debido a una bandera roja, provocada por un trozo de goma desprendido en el piano de la curva 17 de las 20 que conforman el circuito, tras el paso del Williams de Carlos Sainz.

Cabe destacar que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) revocó recientemente la sanción impuesta al piloto español por su incidente con el neozelandés Liam Lawson (RB) en Zandvoort, devolviéndole los dos puntos retirados de su superlicencia tras la revisión solicitada por Sainz.

