Lando Norris lideró las primeras pruebas del Gran Premio de Bahrein

El británico Lando Norris dominó la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, cuarta prueba el Mundial de Fórmula 1 en Sakhir, por delante del francés Pierre Gasly (Alpine) y el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), en una sesión con protagonismo para los ‘rookies’ y poco significativa en cuanto a tiempos, ya que la calificación y la carrera serán de noche con unas condiciones completamente diferentes.

El mejor tiempo de los primeros libres llegó en los últimos 10 minutos de sesión, cuando Norris montó las gomas blandas para esa recta final y marcó un 1:33.204, dos décimas mejor que Gasly (1:33.442) y con Hamilton (1:33.800) a algo más de medio segundo, con un Alex Albon (Williams) que también corrió en 1:33 con los neumáticos de la línea roja.

Esta primera sesión, sin muchos titulares, demostró que McLaren sigue dominando, y no mete los dos primeros coches en lo más alto por un error del australiano Oscar Piastri en su único intento de vuelta rápida, tras el cual no probó de nuevo, centrándose en tandas largas y cerrando el ‘top 10’ con un 1:34.508.

En Mercedes no fue la mejor sesión, sin un George Russell que no se subió al coche y sí lo hizo Frederik Vesti, que no fue a por tiempo, mientras Kimi Antonelli solo completó tres giros. Muchas incógnitas tras una sesión con protagonismo para jóvenes como Felipe Drugovich (Aston Martin), Ayumu Iwasa (Red Bull), Dino Beganovic (Ferrari) o Luke Browning (Williams), que pasaron la prueba, al menos sin incidentes, y completando los programas preparados por el equipo.

Así, las gomas duras y medias fueron las más utilizadas en la primera media hora de sesión, también con la aparición de la parafina, y fue Albon el más rápido en esas condiciones con un 1:35.180. El alemán Nico Hülkenberg (Kick) se encargó de mejorar ese crono ya con blandos, abriendo la veda de este neumático, aunque McLaren, Ferrari y el resto de favoritos aguantaron agazapados.

En el equipo italiano probaron un nuevo fondo y cambios en el difusor y el alerón trasero, y Hamilton marcó su vuelta al final, mientras el monegasco Charles Leclerc miraba desde el muro. El francés Esteban Ocon (Haas) acabó quinto en una sesión sin Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) ni Max Verstappen (Red Bull), con Browning -13º- como el mejor de los ‘rookies’. Hülkenberg, Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull) finalizaron sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente.

