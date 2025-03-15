Jueves 25 de septiembre de 2025
Lando Norris se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de Australia

Piastri, Verstappen y Russell largarán segundo, tercero y cuarto respectivamente

Por Christian Coronel

Lando Norris se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de Australia
El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó la ‘pole position’ de cara al Gran Premio de Australia que abre la temporada de la Fórmula 1 y se celebrará este domingo 16 de marzo.

Por su parte, el local Oscar Piastri (su compañero de equipo), Max Verstappen (cuatro veces campeón mundial) y George Russell (Mercedes) largarán segundo, tercero y cuarto respectivamente.

El siete veces campeón Lewis Hamilton, quien recientemente llegó a Ferrari, saldrá en la octava posición, por detrás de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Cabe destacar que Yuki Tsunoda y Alexander Albon sorprendieron y partirán desde la quinta y sexta posición. Asimismo, Lando Norris intentará dar el golpe y enviarle un mensaje de real competencia a Max Verstappen.

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

El anuncio vino acompañado de un video promocional, donde se puede ver a las mascotas como si fueran futbolistas profesionales
Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

El receptor apareció en la octava entrada para dar un estacazo de tres carreras y ayudar a su equipo a conseguir una importante victoria
Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Seattle, con el triunfo, se coronó campeón de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001 y tienen récord de 89-69

