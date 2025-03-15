Lando Norris se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de Australia

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó la ‘pole position’ de cara al Gran Premio de Australia que abre la temporada de la Fórmula 1 y se celebrará este domingo 16 de marzo.

Por su parte, el local Oscar Piastri (su compañero de equipo), Max Verstappen (cuatro veces campeón mundial) y George Russell (Mercedes) largarán segundo, tercero y cuarto respectivamente.

El siete veces campeón Lewis Hamilton, quien recientemente llegó a Ferrari, saldrá en la octava posición, por detrás de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Cabe destacar que Yuki Tsunoda y Alexander Albon sorprendieron y partirán desde la quinta y sexta posición. Asimismo, Lando Norris intentará dar el golpe y enviarle un mensaje de real competencia a Max Verstappen.

