Lara se enfrenta a Mayaguez por el tercer puesto en la Serie del Caribe

Tras la conclusión de los juegos pautados en la primera fase de semifinal en la Serie del Caribe, Cardenales de Lara e Indios de Mayaguez lucharán por el tercer lugar del torneo que tendrá como finalistas a Leones del Escogido y Charros de Jalisco.

Los representantes criollos se medirán de nuevo ante los boricuas este jueves 6 de febrero, en un duelo que está pautado para iniciar a las 7.00 pm, hora venezolana.

En el enfrentamiento previo entre pájaros rojos y la tribu, los criollos doblegaron al elenco de Puerto Rico con pizarra de 10-5.

Lee también: Serie del Caribe 2026 se celebrará en tres estadios de Venezuela