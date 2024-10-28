Las imágenes más destacadas que nos dejó el VPT en Lago Pádel Club

Desde el 23 hasta el 27 de octubre, inició en las instalaciones de Lago Pádel Club, la primera competición de VPT denominada Banesco Open Maracaibo.

El evento deportivo contó con la presencia de los máximos exponentes del deporte a nivel nacional, donde destacó el nivel de competencia con reñidos y emocionantes duelos desde la fase inicial hasta las instancias finales de la competición.

El emocionante evento que se estrenó en la ciudad alcanzó a diversas personalidades zulianas, quienes también se hicieron presentes para disfrutar del ambiente deportivo que se hizo presente en la ciudad marabina.

Entre las figuras más destacadas resaltó la presencia de la influencer zuliana Valeria Carruyo, el destacado pelotero Jackson Chourio como invitado especial, y el también grandeliga Wilyer Abreu.

A continuación, te dejamos las mejores imágenes de VPT en Maracaibo.

Noticia al Día