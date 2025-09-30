Martes 30 de septiembre de 2025
Deportes

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Yankees y Medias Rojas es el plato fuerte de la presente serie de comodín en la Liga Americana

Por Daniel García

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes, la adrenalina de la postemporada de Grandes Ligas iniciará, cuando ocho equipos salten al diamante para disputar la Serie de Comodín en la Liga Americana y la Liga Nacional. La jornada promete emociones fuertes, duelos vibrantes y momentos decisivos que podrían marcar el rumbo hacia la Serie Mundial.

En la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland recibirán a los Tigres de Detroit en el Progressive Field. El primer lanzamiento está pautado para la 1:08 p. m., hora venezolana, en lo que se espera sea una serie reñida entre dos equipos con historia reciente en octubre.

Más tarde, el clásico de los clásicos se apoderará de la noche: Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston se enfrentarán en el Yankee Stadium a partir de las 6:08 p. m., reviviendo una de las rivalidades más icónicas del béisbol.

Por su parte, en la Liga Nacional, los Padres de San Diego visitarán a los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field, con inicio programado para las 3:08 p. m. Finalmente, la jornada cerrará con el choque entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles, desde el Dodger Stadium a las 9:08 p. m.

Lee también: Águilas del Zulia completó su segundo día de prácticas con miras a la nueva temporada de la LVBP

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández

Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

AN debatirá acuerdo en resguardo de pescadores venezolanos en el mar Caribe

La Asamblea Nacional realizará este martes 30 de septiembre a las 2:30 de la tarde una sesión ordinaria en la…
Al Dia

Águilas del Zulia completó su segundo día de prácticas con miras a la nueva temporada de la LVBP

Jugadores y cuerpo técnico brindaron testimonios con relación a la nueva temporada de la LVBP
Al Dia

La FVF confirmó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador interino de la Vinotinto

El estratega asumirá para enfrentar los duelos ante Argentina y Belice, los días 14 y 18 de octubre

Deportes

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

El conjunto metropolitano apuesta por el piloto barquisimetano para la venidera campaña de MLB

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025