Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Este martes, la adrenalina de la postemporada de Grandes Ligas iniciará, cuando ocho equipos salten al diamante para disputar la Serie de Comodín en la Liga Americana y la Liga Nacional. La jornada promete emociones fuertes, duelos vibrantes y momentos decisivos que podrían marcar el rumbo hacia la Serie Mundial.

En la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland recibirán a los Tigres de Detroit en el Progressive Field. El primer lanzamiento está pautado para la 1:08 p. m., hora venezolana, en lo que se espera sea una serie reñida entre dos equipos con historia reciente en octubre.

Más tarde, el clásico de los clásicos se apoderará de la noche: Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston se enfrentarán en el Yankee Stadium a partir de las 6:08 p. m., reviviendo una de las rivalidades más icónicas del béisbol.

Por su parte, en la Liga Nacional, los Padres de San Diego visitarán a los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field, con inicio programado para las 3:08 p. m. Finalmente, la jornada cerrará con el choque entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles, desde el Dodger Stadium a las 9:08 p. m.

