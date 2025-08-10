Layla Chirinos se lleva otra medalla de oro para el Zulia en los juegos estudiantiles

La zuliana Laila Chirinos volvió a sumar una dorada en el atletismo adaptado tras conquistar la competencia en salto largo, durante una nueva jornada de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, evento deportivo que se celebran en el estado Yaracuy.

Con un registro de 4,60 metros, Chirinos se impuso en la competencia y sumó su segunda presea dorada personal en el evento, elevando a seis el total de medallas de oro para la representación zuliana en la cita estudiantil.

El podio fue completado por Albany Castellano (Anzoátegui), quien llevó plata, y Mariángel de la Rosa (Yaracuy), merecedora del bronce, en una prueba que destacó por el alto nivel técnico y competitivo entre las jóvenes paratletas.

Chirinos, quien ya había triunfado en los 80 metros planos, continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la región.