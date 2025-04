LeBron es el nuevo embajador de Ken en edición especial de Barbie

El estelar jugador estadounidense de la NBA, LeBron James, sigue dejando huella más allá de las canchas. Este miércoles 9 de abril, James se convirtió en el primer embajador atleta del muñeco Ken, célebre compañero de Barbie, creado por la marca Mattel.

En un paso hacia la inclusión y la diversidad, la compañía presentó un muñeco inspirado en el destacado deportista, que estará disponible a partir del 14 abril por un precio de 75 dólares.

En un comunicado, James expresó su entusiasmo por el proyecto: “Para los jóvenes es vital tener figuras positivas a las que admirar. De niño, tuve la suerte de contar con modelos que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible mediante el trabajo duro y la dedicación. Por eso es un honor colaborar con Barbie para lanzar este muñeco”.

A sus 40 años, el jugador de los Lakers, que el mes pasado hizo historia al superar los 50.000 puntos en la NBA, resaltó la importancia de los modelos a seguir.

“Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los referentes que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza”.

