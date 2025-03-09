LeBron estará ausente con Lakers por lesión en ingle

LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, estará al menos una semana de baja por una lesión en la ingle sufrida el sábado en el partido que su equipo perdió contra Boston Celtics, informó este domingo la cadena ESPN.

LeBron James, de 40 años, tuvo que retirarse en el tramo final del cuarto período del duelo del TD Garden de Boston con molestias en una ingle y se espera que esté de baja «al menos de una a dos semanas», según las fuentes citadas.

James se someterá a nuevos exámenes este lunes para conocer mejor el alcance de su lesión.

Los Lakers interrumpieron en Boston una racha de ocho victorias consecutivas y de 18 triunfos en sus anteriores 21 partidos con la que alcanzaron la segunda plaza en el Oeste de la NBA, detrás de los Oklahoma City Thunder.

Luka Doncic, que logró 34 puntos y ocho rebotes en la derrota del TD Garden, liderará a los Lakers en sus próximos compromisos, el lunes en el campo de los Brooklyn Nets y el jueves en la visita a los Milwaukee Bucks.

EFE